Preço do abacate dispara e tem alta de 68,77% em 12 meses

Nos últimos 12 meses, o preço do abacate no Brasil subiu impressionantes 68,77%, segundo dados do IPCA. Este aumento é atribuído principalmente às condições climáticas desfavoráveis que impactaram negativamente a produção da fruta.

No Mercado Municipal de São Paulo, Wendell, especialista em abacates, explica que a oscilação no preço é influenciada pela quantidade disponível no mercado.

Em períodos de escassez devido ao clima adverso, os preços podem chegar a R$ 200,00 por caixa. Contudo, quando há maior oferta, o valor pode cair para R$ 70,00 ou menos.

A influência do clima é um fator crucial na produção de abacates. As baixas temperaturas reduzem a oferta da fruta e elevam seus custos no mercado brasileiro.

