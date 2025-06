Prefeitura de São Paulo oferece abrigos temporários em noites frias Iniciativa visa atender população de rua com tendas e suprimentos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 13h28 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h28 ) twitter

Tendas da prefeitura de São Paulo oferecem abrigos em noites geladas

A prefeitura de São Paulo lançou um programa emergencial para proteger pessoas em situação de rua durante noites geladas. A ação inclui a instalação de tendas que oferecem abrigo, cobertores, café, chocolate quente, sopa e banho. Um dos locais com maior concentração é a Praça Marechal Deodoro, no centro da cidade.

Com cerca de 34 mil pessoas vivendo nas ruas, São Paulo enfrenta o desafio de ser a cidade com a maior população de rua no Brasil. A pandemia e o desemprego contribuíram para agravar essa situação.

Durante a reportagem da RECORD, moradores de rua compartilharam suas experiências. Edu, um homem de 54 anos que perdeu sua casa, agora vive sob o Minhocão. Rutinha, apesar de ter casa, lida com o alcoolismo e busca apoio nas iniciativas da cidade.

A ação destaca a importância do apoio social e das doações para enfrentar as dificuldades enfrentadas por essa população vulnerável.

Assista ao vídeo - Tendas da prefeitura de São Paulo oferecem abrigos em noites geladas

