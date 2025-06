Previsão do tempo prevê alívio no frio em São Paulo nos próximos dias Temperaturas devem subir durante o dia, mas noites continuam frias Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 10h04 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão aponta que frio vai diminuir em São Paulo nos próximos dias

Após uma semana de frio intenso em São Paulo, as temperaturas devem subir levemente nos próximos dias. A previsão é de que as manhãs comecem frias, aquecendo um pouco durante as tardes, mas as noites continuarão geladas.

No último domingo, a cidade atingiu 18ºC, embora a sensação térmica fosse mais baixa. Na Avenida Paulista, agasalhos predominavam, exceto para a pequena Maria, que saboreava um sorvete.

Na zona norte, padarias registraram alta demanda por pratos quentes, como caldinho verde. Para apoiar pessoas em situação de rua, a Prefeitura de São Paulo instalou tendas em diversos locais estratégicos da cidade.

Essas tendas oferecem alimentos quentes e cobertores durante as noites frias e funcionam das 18h à meia-noite. Além disso, há cadastro para acesso a abrigos onde podem pernoitar e receber café da manhã.

‌



Assista ao vídeo - Previsão aponta que frio vai diminuir em São Paulo nos próximos dias

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!