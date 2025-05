Prisão de suspeito de tráfico gera tumulto em estação de metrô em São Paulo Homem ferido em abordagem policial é detido na estação Santa Cecília Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h32 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h32 ) twitter

Tiroteio em prisão de suspeito provoca pânico em estação de metrô no centro de São Paulo

Uma operação da Polícia Civil para capturar um suspeito de tráfico de drogas resultou em tumulto na estação Santa Cecília do metrô, em São Paulo.

Durante a abordagem, o suspeito jogou sua moto contra os agentes e entrou em confronto físico com um deles. Mesmo após ser ferido por um tiro na perna, ele tentou fugir pulando a catraca da estação, mas foi rapidamente detido na plataforma pelos policiais.

O incidente ocorreu no fim da tarde, quando a área estava movimentada. A moto do suspeito era usada para entregas de drogas na região central da cidade.

As autoridades consideraram a operação bem-sucedida e destacaram que nenhum civil foi ferido além do próprio suspeito. As ações dos agentes foram consideradas controladas e dentro dos limites necessários para garantir a segurança pública.

