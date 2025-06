Professor ataca diretor com faca em escola no Amazonas Diretor foi hospitalizado após ataque; professor está preso por tentativa de homicídio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 12h08 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h08 ) twitter

Professor invade sala e ataca diretor em escola do Amazonas

Em Manacapuru, Amazonas, um professor atacou o diretor da escola com uma faca dentro da sala deste. O diretor foi hospitalizado, mas já recebeu alta. O professor foi preso e enfrentará acusações de tentativa de homicídio. As razões por trás do ataque ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

O incidente foi interrompido por colegas de trabalho que conseguiram conter o professor antes que a situação se agravasse. As investigações continuam para entender a motivação do ataque.

Assista em vídeo - Professor invade sala e ataca diretor em escola do Amazonas

