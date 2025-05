Projeto de lei em SP impõe multas por maus-tratos a animais Nova legislação busca garantir dignidade para cães e gatos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 10h54 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h54 ) twitter

Projeto de lei prevê multa de R$ 37 mil para quem acorrentar ou confinar animais em SP

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que proíbe o acorrentamento e confinamento inadequado de cães e gatos. A nova legislação impõe multas que podem chegar até R$37 mil e prevê prisão para tutores que não respeitarem as normas, visando garantir a liberdade e dignidade dos animais.

A recomendação é que, quando necessário, sejam usadas coleiras do tipo peitoral para oferecer segurança aos animais. Casos de maus-tratos, como o do cão resgatado em Cubatão com marcas permanentes das correntes, ilustram a necessidade dessa medida.

Além das sanções financeiras, tutores que violarem a lei podem perder a guarda dos animais e enfrentar processos criminais. A comunidade é incentivada a denunciar situações de maus-tratos para que as medidas legais possam ser aplicadas efetivamente.

Assista em vídeo - Projeto de lei prevê multa de R$ 37 mil para quem acorrentar ou confinar animais em SP

