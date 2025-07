Quadrilha é capturada após perseguição na zona leste de São Paulo Criminosos invadiram residência e fizeram família refém Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 13h09 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h09 ) twitter

Quadrilha invade casa e é detida após perseguição policial em São Paulo

Uma quadrilha invadiu uma casa no bairro do Belém, em São Paulo, fazendo uma família refém enquanto tentavam fugir com mais de R$ 150 mil em pertences. A ação criminosa durou cerca de 20 minutos até a chegada da polícia, que iniciou uma perseguição pelas ruas da cidade.

Durante a fuga, os criminosos danificaram veículos e quase atropelaram pedestres. A Polícia Militar contou com apoio aéreo para capturar o grupo. Após 30 minutos de perseguição, os suspeitos foram detidos na zona leste da capital paulista. O carro utilizado no crime era roubado e tinha placas adulteradas. Entre os cinco detidos estavam quatro adultos e uma adolescente, todos com histórico de envolvimento em atividades ilícitas. Os itens roubados, incluindo celulares, relógios e joias, foram recuperados e devolvidos às vítimas.

Assista ao vídeo - Quadrilha invade casa e é detida após perseguição policial em São Paulo

