Quadrilha invade condomínio de luxo em São Paulo e faz reféns Criminosos desativam câmeras de segurança e utilizam carros clonados na ação Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 13h18 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandidos clonam placa de carro de morador, invadem condomínio e fazem famílias reféns em SP

Um condomínio localizado na região central de São Paulo foi alvo de um assalto realizado por uma quadrilha bem organizada. Os criminosos desativaram as câmeras de segurança cortando os cabos de internet e usaram carros clonados para acessar o local. Funcionários e moradores foram feitos reféns durante a ação.

O ataque começou de madrugada, quando os assaltantes comprometeram o sistema de vigilância. Pela manhã, dez homens em veículos com vidros escuros entraram no condomínio como se fossem residentes. Após renderem um funcionário na portaria, subiram aos andares superiores e fizeram seis famílias reféns, reunindo-as na sala de máquinas enquanto saqueavam os apartamentos.

A quadrilha permaneceu no local por horas e fugiu antes da chegada da polícia. As autoridades já localizaram dois dos carros utilizados, que estavam clonados, mas ainda não efetuaram prisões. A investigação continua com a análise de impressões digitais e imagens de câmeras de segurança externas. As vítimas lidam com o trauma do ocorrido e o prejuízo material significativo.

Assista em vídeo - Bandidos clonam placa de carro de morador, invadem condomínio e fazem famílias reféns em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!