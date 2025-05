Quadrilha realiza roubo milionário em condomínio de luxo em São Paulo Assaltantes armados invadiram apartamentos e subtraíram itens valiosos. Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h07 ) twitter

Quadrilha faz arrastão milionário em prédio de luxo da zona oeste de São Paulo

Um grupo armado invadiu um condomínio de luxo na zona oeste de São Paulo e realizou um roubo que resultou em mais de um milhão de reais em prejuízos. Os criminosos cortaram o arame do muro e entraram pelos fundos do prédio, rendendo um funcionário e seu filho na garagem.

As câmeras de segurança registraram a movimentação dos assaltantes, que cobriram uma das câmeras antes de invadir os apartamentos. Moradores foram surpreendidos e obrigados a entregar objetos de valor. Entre as vítimas, um médico foi abordado ao sair para trabalhar, e sua família foi mantida em um quarto.

Outras famílias, incluindo crianças, foram feitas reféns e levadas para a garagem. Os assaltantes, com rostos cobertos e armados com diferentes calibres, ameaçaram e agrediram as vítimas. Relógios, joias, mochilas, dólares e eletrônicos foram levados em malas.

A polícia investiga a ação e considera a possibilidade de os criminosos pertencerem a uma quadrilha especializada em roubos a residências. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A fuga teria ocorrido por uma comunidade nos fundos do condomínio.

