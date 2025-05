Quatro gatos morrem em menos de três semanas no Museu do Ipiranga Voluntários suspeitam de maus-tratos e pedem investigação rigorosa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 13h49 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h49 ) twitter

Mistério: quatro gatos são encontrados mortos em 18 dias no Museu do Ipiranga

No Jardim do Museu do Ipiranga, em São Paulo, quatro gatos foram encontrados mortos em um intervalo de apenas três semanas, gerando suspeitas de crime entre moradores e voluntários que cuidam dos animais no local há mais de duas décadas.

Dois dos gatos apresentavam ferimentos aparentes, sugerindo maus-tratos. As mortes ocorreram durante a noite, quando o parque está fechado, dificultando a identificação dos responsáveis.

Os voluntários afirmam que “os gatinhos tinham excelente estado de saúde” e expressam preocupação com a segurança dos animais que ainda vivem no local.

A polícia investiga o caso após o registro de um boletim de ocorrência, e um dos corpos foi enviado para exames necroscópicos cujos resultados são aguardados pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente para adotar medidas cabíveis.

Enquanto isso, os voluntários continuam exigindo uma investigação detalhada para garantir a aplicação da lei contra maus-tratos aos animais.

