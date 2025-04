Reconstituição do assassinato de Vitória ocorre sem presença de Maicol Santos Carro do suspeito é peça central na reconstituição em Cajamar Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 24/04/2025 - 13h01 ) twitter

Polícia vai usar carro de suspeito na reconstituição do assassinato de Vitória

A reconstituição do caso envolvendo a morte de Vitória Regina de Sousa começou em Cajamar, São Paulo, sem a presença do principal suspeito, Maicol Santos. A Justiça aceitou o pedido da defesa para que ele não participasse, para não produzir provas contra si mesmo. O carro de Maicol, no entanto, será utilizado no processo de reconstituição.

A concentração para a reconstituição ocorreu na delegacia de Cajamar com policiais civis e figurantes. A polícia seguirá para o ponto de ônibus onde Vitória teria sido abordada e depois para a casa alugada por Maicol, possivelmente usada como cativeiro.

O veículo de Maicol, onde foram encontrados vestígios de DNA de Vitória, é crucial na investigação. A polícia investiga se o crime ocorreu dentro do carro ou em outro local. Segundo o advogado da família de Vitória, há suspeitas sobre a participação de outras pessoas no crime.

A reconstituição é um passo importante na investigação que já dura dois meses. O objetivo é esclarecer os eventos do dia do desaparecimento de Vitória e determinar se Maicol agiu sozinho ou com cúmplices.

Assista em vídeo - Polícia vai usar carro de suspeito na reconstituição do assassinato de Vitória

