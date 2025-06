São Paulo enfrenta dia mais frio do ano com mínima de 0°C Prefeitura intensifica acolhimento à população de rua durante frio intenso Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 13h30 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h30 ) twitter

São Paulo tem dia mais frio do ano nesta quarta (25), e temperatura chega a 0ºC no extremo sul

Na manhã desta quarta-feira, São Paulo registrou seu dia mais frio do ano, com a temperatura mínima chegando a 0°C em Parelheiros, no extremo sul da cidade

No Terminal Santana, na zona norte, a sensação térmica foi de apenas 4°C. Para enfrentar o frio intenso, a Prefeitura reforçou ações de assistência à população em situação de rua, instalando tendas para oferecer cobertores e alimentos.

Essas iniciativas ocorrem em diversas áreas da cidade, com maior foco no final da tarde, quando aumenta o número de pessoas buscando abrigo. As autoridades municipais colaboram com a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana para garantir segurança e atendimento emergencial.

No centro da cidade, várias tendas foram montadas para acolher quem precisa. Esses abrigos temporários fornecem cobertores, alimentação e bebidas quentes para ajudar durante as madrugadas geladas. A população é incentivada a doar agasalhos para apoiar aqueles que enfrentam as baixas temperaturas nas ruas.

Assista ao vídeo - São Paulo tem dia mais frio do ano nesta quarta (25), e temperatura chega a 0ºC no extremo sul

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!