São Paulo enfrenta madrugada mais fria do ano, com mínima de 8°C Frio intenso continua no fim de semana na capital paulista Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 10h54 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h54 )

São Paulo registra madrugada mais fria do ano nesta sexta-feira (30)

A cidade de São Paulo registrou a madrugada mais fria do ano, com a mínima de 8°C. As temperaturas devem permanecer baixas durante o fim de semana devido a uma massa de ar polar vinda do Sul do Brasil.

Em São Paulo, a temperatura foi registrada no Mirante de Santana, superando o recorde anterior de 13,3°C, ocorrido em maio. A previsão é de que o frio continue, com mínimas próximas a 8°C e máximas de até 20°C. A sensação térmica pode ser ainda mais baixa devido aos ventos frios.

No Sul do Brasil, cidades como São Joaquim, em Santa Catarina, presenciaram neve pela primeira vez no ano. Moradores e turistas aproveitaram o fenômeno, que deve persistir até domingo.

A Defesa Civil alerta motoristas sobre os riscos de visibilidade reduzida e condições escorregadias nas estradas.

