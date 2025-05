São Paulo enfrenta queda brusca de temperatura com chegada de frio polar Defesa Civil organiza abrigo para pessoas em vulnerabilidade no metrô Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h57 ) twitter

Governo de São Paulo monta abrigo em estação do metrô para população vulnerável ao frio

A cidade de São Paulo enfrenta uma queda significativa na temperatura, com previsão de mínimas entre 7ºC e 9ºC, devido à chegada de uma massa de ar polar. Esse fenômeno climático, que chegou de forma antecipada, deverá ter efeito até o domingo.

Para auxiliar aqueles em situação de vulnerabilidade durante o frio intenso, a estação Pedro II do metrô abrirá um abrigo emergencial a partir das 19 horas. A estrutura tem capacidade para receber até 100 pessoas e seus animais de estimação, oferecendo cobertores, roupas, alimentos e suporte médico.

O tenente Rodrigo Jordão, da Defesa Civil, destacou a importância de a população se agasalhar e manter-se hidratada nos próximos dias. A iniciativa conta com a colaboração do Fundo Social, Prefeitura e Governo do Estado, enfatizando atenção especial à população mais afetada pelo frio repentino.

