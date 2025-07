São Paulo tem dia mais frio que o Alasca nesta sexta-feira (4) Estabelecimentos servem sopa para aquecer os paulistanos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h18 ) twitter

Inversão climática: faz mais frio em São Paulo do que no Alasca nesta sexta-feira (4)

Uma inversão climática rara fez com que São Paulo registrasse temperaturas mais baixas do que o Alasca nesta sexta-feira (4). Enquanto a capital paulista enfrenta um dia com termômetros entre 10ºC e 17ºC, o estado norte-americano, que está em pleno verão, alcança até 22ºC.

Para enfrentar o frio incomum na cidade, Leonardo, conhecido como “sopeiro do Alasca”, oferece diversas receitas de sopas quentes.

Entre as opções estão caldo verde, canja, creme de palmito, sopa de macarrão com carne moída e caldinho de feijão com legumes.

As sopas se tornam uma alternativa popular para os paulistanos se aquecerem em meio às baixas temperaturas inesperadas.

Assista ao vídeo - Inversão climática: faz mais frio em São Paulo do que no Alasca nesta sexta-feira (4)

