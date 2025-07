Segurança de feira livre é morto em São Paulo; polícia investiga motivações Crime na zona sul levanta questões sobre tentativa de assalto ou execução Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 12h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h18 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um seguran\u00e7a de feira livre foi assassinado na Zona Sul de S\u00e3o Paulo.

O crime ocorreu quando ele tentou reagir armando-se contra tr\u00eas homens.

A pol\u00edcia investiga se foi uma tentativa de assalto ou uma execu\u00e7\u00e3o premeditada.

Suspeitos ainda n\u00e3o foram localizados e a \u00e1rea permanece isolada para investiga\u00e7\u00f5es.

Segurança de feira livre é morto em São Paulo; polícia investiga o caso

Na zona sul de São Paulo, um segurança de feira livre foi morto por três homens que o atacaram enquanto ele tentava reagir armado. Os suspeitos fugiram levando apenas a arma do segurança. A polícia investiga se o crime foi uma tentativa de assalto ou execução.

O incidente ocorreu em Cidade Dutra, onde a vítima, pai de um guarda civil metropolitano, foi encontrada baleada no peito pela polícia. Apesar do acionamento de uma unidade de resgate, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

