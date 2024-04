‘Sei que não vai trazer meu filho, mas eu quero a prisão desse assassino’, desabafa pai de jovem morto por engano Após defender o tio em briga, a vítima saiu do local com o parente, mas foram perseguidos e surpreendidos por disparos; confira

RESUMINDO A NOTÍCIA Após briga generalizada, os envolvidos seguiram caminhos diferentes;

Um deles, porém, estava armado e resolveu ter a última atitude;

Na entrada de casa, tio e sobrinho sofreram tentativas de disparos do atirador;

O pai da vítima contou detalhes do ocorrido e fez uma revelação importante.

A vítima não teve nem a oportunidade de se defender (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã foi até Caçapava, no interior de SP, para entender melhor a história de um jovem que, ao se envolver em uma discussão que tomou proporções maiores que o imaginado, acabou pagando com a vida.

Tudo começou com uma briga generalizada na saída de um clube local. O circuito de segurança do estabelecimento gravou o momento em que alguns homens trocavam agressões enquanto João, de 27 anos, tentava defender o seu tio e separar o embate físico.

Após muita discussão, a maioria dos envolvidos resolveu acabar com a confusão. João e seu tio seguiram a pé o caminho de volta para casa, mas não imaginavam que estavam sendo seguidos por um oponente que queria dar fim à situação de outra forma.

Instantes depois, câmeras que filmavam a rua onde tudo aconteceu mostrou os parentes andando e, logo em seguida, um carro deixando o local. Na entrada da própria residência, João foi morto a tiros, porém, o alvo era outro.

Em entrevista exclusiva ao programa, Clayton Barbosa, pai da vítima, contou detalhes do ocorrido. Segundo ele, a única atitude do jovem na briga anterior foi a tentativa de apartar. Sobre as intenções do assassino, ele garantiu: “Não era com o meu filho”.

Ainda de acordo com testemunhas, o assassino já chegou no local atirando. João acabou sendo atingido e, apesar de receber o devido socorro, não resistiu aos ferimentos e morreu. O seu tio, que também estava na cena de crime, foi perseguido pelo atirador, mas conseguiu fugir ileso.

Hugo Pereira, delegado responsável pelo caso, conversou com a equipe do programa e contou que, de acordo com relatos, o autor do crime de fato teria atingido o alvo errado. Mesmo assim, as autoridades seguem investigando a ocorrência.

Logo após atirar no jovem, o suspeito se apresentou na delegacia local. Contudo, ao ser ouvido e liberado em seguida, o criminoso desapareceu. Exigindo justiça, o pai da vítima desabafou: “Eu sei que não vai trazer o meu filho [de volta], mas eu quero a prisão desse assassino, que ele pague pelo crime”.

Confira na íntegra:

