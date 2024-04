‘Não podem achar que é terra sem lei’, desabafa mãe de adolescente morto a tiros Segundo testemunhas, o motivo do crime teria sido uma mensagem de uma ex-namorada do amigo do principal suspeito de matar o jovem

Adolescente de 16 anos é morto a tiros após receber um recado de uma garota (Reprodução/RECORD)

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem mata adolescente após jovem receber uma mensagem da ex-namorada de seu amigo;

Principal suspeito perseguiu a vítima por 50 metros até efetuar os disparos;

Jovem foi atingido ao lado de seus três amigos;

Suspeito espera inquérito do crime em liberdade.

Kauan, de 18 anos, matou um adolescente em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e confessou detalhes do crime por um áudio enviado por meio de um aplicativo de mensagem. O assassinato teria acontecido depois de Carlos Henrique, de 16 anos, receber um recado da ex-namorada do amigo de Kauan. O Cidade Alerta trouxe detalhes sobre a morte do menino.

Segundo relatos de testemunhas, o principal suspeito perseguiu o adolescente e mais três amigos durante 50 metros. Os colegas da vítima disseram que Kauan estava com um comportamento alterado e não pensou duas vezes antes de atirar no jovem.

O criminoso fugiu do local para não ser preso em flagrante e, durante sua fuga, gravou um áudio confessando que disparou contra duas pessoas. A mensagem circulou pela cidade e chegou para a família da vítima.

Dias depois do assassinato, Kauan se apresentou com o advogado e foi liberado pelos policiais. Por ser réu primário, ter endereço fixo e se colocar à disposição das autoridades, vai esperar a conclusão do inquérito em liberdade.

Sem concordar em ver o suspeito de matar seu filho pelas ruas, Vanessa Moreira desabafa: “Meu filho não teve direito de nada. Por que o assassino tem que ter?”, disse.

Assista ao vídeo:

A mulher também revelou todo o sofrimento com o assassinato do garoto. “Não tenho mais lágrimas para chorar”, contou. Agora, Vanessa pede para que o jovem pague pelo crime que cometeu. “Isso não vai trazer meu filho de volta, mas quero justiça. Eles não podem achar que aqui é terra sem lei”, relatou.

