Suspeito de desaparecimento de jovem é preso em São Paulo

A polícia de São Paulo prendeu Alexandre, conhecido como Alemão, suspeito no caso do desaparecimento de Lucas desde outubro passado. Ele foi encontrado em um sítio com veículos de luxo, uma arma de fogo e documentos que indicam práticas de agiotagem. Imagens mostram Lucas pela última vez com Alexandre e outro suspeito, Paulinho, que ainda está foragido.

A investigação sugere que Lucas foi sequestrado no carro de Alexandre e possivelmente executado, embora seu corpo não tenha sido localizado. Antes do sequestro, Alexandre e Paulinho visitaram a casa do pai de Lucas alegando serem policiais sem apresentar credenciais.

Durante o inquérito, ambos negaram contato físico com Lucas, mas imagens contradizem suas declarações. Mesmo após a prisão, Alexandre não revelou o paradeiro de Lucas.

Assista em vídeo - Suspeito de participação em desaparecimento de jovem é preso em São Paulo

