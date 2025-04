Suspeito de matar Vitória usou celular dentro da cadeia para falar com a mãe Família da jovem assassinada pede transferência de Maicol Santos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 13h17 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Vitória: mesmo preso, suspeito conversa ilegalmente com a mãe por celular

Um áudio divulgado revelou que Maicol Santos, suspeito no caso do assassinato de Vitória Regina de Sousa, utilizou um celular dentro da delegacia para falar com sua mãe. Este ato é proibido por lei e compromete a integridade da investigação.

Durante a ligação, Maicol sugere que poderia receber ajuda policial se colaborasse com informações. Esta situação gerou indignação na família de Vitória e levou o advogado deles, Dr. Fábio Costa, a planejar solicitar a transferência do caso para fora da delegacia de Cajamar.

A defesa questiona a confissão de Maicol devido à maneira atípica como foi obtida e à ausência de seus advogados durante o processo. O áudio reforça as dúvidas sobre a validade dessa confissão e compromete ainda mais a credibilidade da investigação em andamento.

Assista em vídeo - Caso Vitória: mesmo preso, suspeito conversa ilegalmente com a mãe por celular

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!