Thiago Gardinali tenta explicar por que caiu no buraco do Acerte ou Caia! Apresentador não soube decifrar qual era a dupla sertaneja da charada Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 13h08 (Atualizado em 06/05/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thiago Gardinali tenta explicar queda no buraco do Acerte ou Caia!

Thiago Gardinali, representante do Balanço Geral Manhã, participou do game show Acerte ou Caia da RECORD. Durante sua participação no último domingo (3), ele foi eliminado após errar uma pergunta sobre a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, resultando em sua queda no buraco característico do programa.

Gardinali destacou que conseguiu responder corretamente a maioria das perguntas durante o programa, incluindo as de outros participantes. Entretanto, ao falhar na questão sobre a dupla sertaneja, ele acabou desclassificado. Ele descreveu sua experiência como desafiadora devido à profundidade do buraco no cenário.

O programa Acerte ou Caia, apresentado por Tom Cavalcante, é transmitido nas tardes de domingo pela RECORD.

Assista em vídeo - Thiago Gardinali tenta explicar queda no buraco do Acerte ou Caia!

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!