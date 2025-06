Tragédia com balão em Santa Catarina deixa oito mortos Investigação aponta para falhas de segurança no voo Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 13h12 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Piloto e dono de empresa podem ser indiciados pela queda de balão que matou oito pessoas em SC

Um acidente trágico envolvendo um balão de passeio em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, resultou na morte de oito pessoas. Durante um voo turístico na região dos cânions, o fogo começou em um maçarico dentro do cesto do balão. O piloto instruiu os passageiros a saltarem para tentar se salvar. Doze pessoas conseguiram escapar, enquanto quatro morreram ao saltar e outras quatro foram carbonizadas.

A Polícia Civil e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estão conduzindo investigações para determinar as causas do acidente. Especialistas em prevenção de acidentes aeronáuticos estão colaborando no processo. A utilização de scanners 3D está sendo empregada para mapear a área do acidente e coletar evidências.

O piloto e o dono da empresa responsável pelo balão podem ser indiciados por negligência e homicídio. Testemunhas locais descreveram cenas de pânico durante o incêndio. A comunidade local está em luto, prestando homenagens às vítimas enquanto as autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Assista ao vídeo - Piloto e dono de empresa podem ser indiciados pela queda de balão que matou oito pessoas em SC

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!