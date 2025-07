Três bandidos sequestram empresário e são mortos após perseguição policial Perseguição policial termina com três sequestradores mortos Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 12h28 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três bandidos sequestram empresário e são mortos após perseguição policial

Um empresário foi sequestrado enquanto dirigia seu Camaro branco em São Bernardo do Campo (SP). Três criminosos armados o abordaram, forçando-o a entrar no banco traseiro do veículo.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que iniciou uma perseguição culminando em uma troca de tiros em uma área de mata. Os suspeitos Sérgio Querubim, David Ximenes e Eduardo Reis foram mortos no confronto; todos tinham passagens criminais.

Durante a abordagem, os criminosos ameaçaram a vítima com armas e exigiram pertences pessoais. A polícia encontrou no carro objetos que indicavam intenção de cativeiro.

O empresário saiu ileso, mas agora enfrenta o trauma do ocorrido. Os corpos foram levados ao IML e o caso registrado no 8º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. O carro foi devolvido ao proprietário.

‌



Assista ao vídeo - Três bandidos sequestram empresário e são mortos após perseguição policial

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!