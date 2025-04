Triângulo amoroso termina em morte suspeita em Extrema (MG) Família de Jéssica contesta hipótese de suicídio Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h00 ) twitter

Triângulo amoroso termina com a morte suspeita de mulher em MG

Jéssica Santos Silva, de 23 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Extrema (MG) Ela estava envolvida em um relacionamento com uma colega de trabalho quando o marido traído descobriu a situação e começou a ameaçá-la. A família de Jéssica não acredita na hipótese de suicídio e considera a morte suspeita.

A investigação está em estágio inicial e há indícios de homicídio. Durante um confronto com Vanessa, esposa do homem que teria feito as ameaças, ela afirmou que seu marido foi o responsável pela morte de Jéssica.

Mensagens no celular de Jéssica indicam que o filho de Vanessa esteve na frente da casa dela pouco antes do corpo ser encontrado.

A família busca imagens de câmeras de segurança para esclarecer se alguém entrou no apartamento de Jéssica. A irmã acredita que ela pode ter permitido a entrada do filho de Vanessa devido à boa relação entre eles.

O advogado da família contesta a hipótese de suicídio e aguarda laudos complementares para esclarecer a causa da morte.

Assista em vídeo - Triângulo amoroso termina com a morte suspeita de mulher em MG

