Tutora suspeita que genro de 17 anos matou cachorra dela por vingança Corpo de Sofia foi encontrado no quintal de casa Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 11h59 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h59 )

Tutora desconfia que genro de 17 anos matou cachorra dela por vingança

Uma cadelinha foi encontrada morta no quintal da casa de sua tutora em Taubaté, São Paulo. Jumara, responsável pelo animal, suspeita que seu genro de 17 anos seja o autor do crime como retaliação devido a conflitos familiares envolvendo o relacionamento dele com sua filha de 16 anos. Uma faca foi encontrada próxima ao corpo do animal, reforçando as suspeitas.

Sofia, a cachorrinha, estava com a família desde que nasceu e era muito ligada à Jumara. A tutora relatou ter sido informada por familiares sobre a morte do animal e destacou que nenhum objeto de valor foi levado, sugerindo vandalismo em vez de roubo.

A polícia investiga o caso como ato de abuso e maus-tratos contra animais, considerado crime ambiental. Jumara expressou o impacto emocional do ocorrido e busca justiça.

