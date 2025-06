Adolescente volta para casa após transplante de coração e emociona vizinhos

A adolescente Ana Luiza Santos, de 13 anos, nasceu com problemas cardíacos severos e enfrentou diversos desafios de saúde. Após meses de internação e à espera de um doador, ela recebeu um transplante de coração em abril. A cirurgia foi realizada com sucesso, graças ao empenho de uma dedicada equipe médica que mobilizou recursos rapidamente. Depois de cinco meses no hospital, Ana retornou para sua casa em Santo André, onde foi calorosamente recebida por familiares, amigos e vizinhos. A Durante sua recuperação, estudando em casa, Ana sonha em se tornar cabeleireira, inspirada por sua jornada.



