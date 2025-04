Advogado influenciador é preso por agredir a mulher em Maceió (AL)

O advogado e influenciador digital João Neto foi preso sob suspeita de agredir sua esposa no apartamento do casal em Maceió.



A vítima teve um corte profundo e precisou de três pontos. Ela relatou à polícia ter sido empurrada durante uma discussão e expulsa de casa diante de testemunhas.



João Neto, de 47 anos, é conhecido nas redes sociais por suas análises jurídicas e conta com mais de dois milhões de seguidores. Ele também é ex-policial e já havia agredido a esposa anteriormente, segundo o relato da vítima, que confirmou que o relacionamento durava cerca de dois anos.



