Assaltantes do carro branco são presos em Osasco após série de roubos

A polícia em Osasco, na Grande São Paulo, prendeu três homens suspeitos de participarem de uma série de roubos usando um carro branco. As câmeras de segurança capturaram o veículo abordando vítimas nas ruas durante a noite. Após várias denúncias e a identificação da placa do carro, os policiais localizaram o veículo e prenderam um dos suspeitos. Em sua residência, a polícia encontrou celulares, cartões de crédito e uma máquina de cartão, todos provenientes dos roubos.



