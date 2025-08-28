Augusto Cury fala sobre ansiedade e saúde mental em palestra no interior de São Paulo

O escritor Augusto Cury reuniu centenas de pessoas em um evento realizado em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo . O encontro teve como foco os desafios da saúde mental na era digital e o impacto crescente da tecnologia na vida cotidiana. A palestra atraiu uma plateia majoritariamente jovem interessada nas reflexões sobre a pressão informacional que afeta o cérebro humano.

Cury destacou que a superexposição à informação pode causar sintomas como dores de cabeça e irritabilidade. Ele aconselhou pais a lidarem com erros dos filhos sem punições abruptas relacionadas ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Em vez disso, sugeriu negociações construtivas para promover o desenvolvimento pessoal.

Com mais de 25 milhões de livros vendidos no Brasil, incluindo títulos populares como "O Vendedor de Sonhos", Augusto Cury é uma figura influente entre educadores e estudantes. Durante o evento apoiado por empresários locais, ele enfatizou a importância do investimento contínuo na educação para preparar as futuras gerações diante das inovações tecnológicas.

A Organização Mundial da Saúde classifica a ansiedade como um dos principais problemas globais contemporâneos, afetando mais de 206 milhões de pessoas mundialmente. Nesse contexto, Cury continua sua missão através de palestras e publicações para incentivar práticas saudáveis voltadas à melhoria da qualidade emocional das pessoas.

