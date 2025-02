Balão em chamas cai perto de parquinho de prédio no Rio de Janeiro

Um balão caiu no playground de um condomínio no Rio de Janeiro, ameaçando a segurança dos moradores. Imagens capturadas por uma moradora mostram o balão atingindo uma árvore e começando um incêndio. Os bombeiros foram acionados rapidamente e conseguiram controlar o fogo, evitando maiores danos. Soltar balões é considerado crime no Brasil.



