Bandidos fazem dois assaltos na mesma rua na zona sul de São Paulo

Nos últimos dois dias, a Zona Sul de São Paulo foi palco de assaltos consecutivos no bairro do Ipiranga. No primeiro caso, quatro suspeitos usaram motos para render um jovem na entrada de seu prédio, exigindo celular e jaqueta. Pouco depois, nas proximidades, três assaltantes abordaram uma vítima que estacionava seu carro. As câmeras de segurança registraram as ações, e a polícia espera utilizá-las para identificar os criminosos. Os moradores apelam por mais policiamento ostensivo na região para prevenir novas ocorrências.



