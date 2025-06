Bandidos flagrados em arrastão atravessam duas cidades durante perseguição

Dois homens realizaram um arrastão em comércios de Santo André (SP). Ao serem descobertos pela polícia, iniciou-se uma perseguição que se estendeu até São Bernardo do Campo. Durante a fuga, os criminosos perderam o controle da motocicleta após tentarem escapar por uma calçada. Um deles ainda continuou a fuga a pé, mas ambos foram detidos. A placa da moto era adulterada e uma arma falsa foi encontrada. Celulares também foram recuperados no local da queda. A eficiente técnica de cerco policial garantiu o êxito da operação.



