Black Friday em São Paulo: centros comerciais da cidade atraem consumidores com promoções

Na Black Friday em São Paulo, a movimentação nos centros comerciais é intensa. A região da 25 de Março apresenta diversas lojas com descontos atrativos. Consumidores buscam as melhores ofertas em produtos variados. Na Avenida Oscar Freire, também há promoções de até 50% em itens de luxo e moda. Lojistas esperam um aumento no fluxo de clientes e reforçam suas equipes para atender à demanda durante o evento comercial.