Cadeirante é flagrado pichando símbolo de torcida em carro estacionado na rua

Um cadeirante foi flagrado pichando um carro com o símbolo de uma torcida organizada em Curitiba. Usando um molde, ele realizou a ação e, posteriormente, pediu desculpas pelo ato. Imagens capturaram o momento da pichação, e há indícios de que ele também atuou em muros da região. O homem não possui as pernas e tem apenas um braço funcional.



