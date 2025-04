Carreta com combustível explode e chamas atinge mais de 20 veículos em Santa Catarina

Uma carreta com combustível tombou e explodiu na BR-101, na altura de Palhoça (SP) por volta das 13h40. O acidente envolveu 28 veículos, incluindo 24 carros e três carretas, gerando um engarrafamento superior a 30 quilômetros. O trânsito foi parcialmente liberado às 5h10, mas a situação permanece delicada. Cinco pessoas ficaram feridas, com lesões nos braços e pernas, e uma delas foi afetada pela fumaça. Muitos motoristas ainda aguardam na fila para seguir viagem.



