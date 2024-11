Chuva intensa causa alagamentos e caos em São Paulo

Após o temporal que atingiu São Paulo, a cidade enfrentou alagamentos e quedas de árvores. Um motociclista foi arrastado por uma correnteza no Morumbi, mas conseguiu se salvar. O Corpo de Bombeiros registrou 25 atendimentos relacionados a quedas de árvores. Em um supermercado da capital, parte do teto desabou sem feridos. Na zona oeste, telhas caíram em uma escola municipal que suspendeu as aulas. Mais de 85 mil pessoas ficaram sem energia na região metropolitana.