Dentista é agredida e assaltada por bandidos em bairro nobre de SP

Uma dentista de 38 anos foi abordada por criminosos enquanto chegava em casa no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Após descer de um carro por aplicativo e caminhar até a portaria do prédio, ela foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. A dupla puxou a bolsa dela. A vítima sofreu agressões físicas antes de os bandidos fugirem com seus pertences. Imagens de segurança foram encaminhadas à delegacia para identificação dos suspeitos.