Entenda o que é a ‘nuvem prateleira’, fenômeno que atingiu cidades paulistas

Moradores de São Paulo ficaram impressionados com a formação de uma nuvem-prateleira. Esse fenômeno ocorre quando uma frente fria empurra o ar quente para cima, resultando em nuvens de camadas longas com uma aparência semelhante a uma prateleira. Observações foram feitas em Americana, Campinas, Hortolândia, Monte Mor, Valinhos, Vinhedo e na região de Piracicaba. Meteorologistas explicam que a imagem imponente nos céus é uma característica típica dessa formação.



