Ex-deputado federal sai do coma após sofrer acidente de kitesurf

O ex-deputado federal Rafael Motta apresentou uma significativa melhora em seu estado de saúde após sofrer um grave acidente enquanto praticava kitesurf. O incidente ocorreu em Natal (RN) e resultou em várias fraturas pelo corpo e uma lesão na coluna. Após ser submetido a procedimentos cirúrgicos iniciais na cidade onde reside, ele foi transferido para São Paulo para tratamento adicional.

De acordo com o mais recente boletim médico divulgado pela assessoria do hospital paulistano onde está internado, o estado de saúde de Rafael Motta é agora considerado estável. Ele já foi extubado após ter passado um período entubado devido à gravidade das lesões sofridas no acidente.

A recuperação do ex-parlamentar tem sido acompanhada por diversos exames e procedimentos médicos desde sua transferência para a capital paulista. Com a evolução positiva observada pelos profissionais da saúde responsáveis por seu caso, há expectativa de que ele receba alta hospitalar em breve e possa retornar ao convívio familiar.

aqui!