Gangue da bicicleta ataca novamente na Vila Matilde, São Paulo

Na Vila Matilde, zona leste de São Paulo , a gangue da bicicleta realizou novos furtos a condomínios, arrombando portões e roubando bicicletas. Câmeras de segurança capturaram os criminosos em ação durante a madrugada, entrando e saindo rapidamente. Apesar de investirem em segurança, como câmeras e cercas elétricas, os moradores permanecem inseguros diante das invasões recorrentes. Eles temem pela segurança, já que os ataques são cada vez mais frequentes e coordenados.



