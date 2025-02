Homem armado ataca motociclista e criança em clube de futebol em São Paulo

Um homem armado atacou um motociclista e um menino de 11 anos após uma partida de futebol no clube da Portuguesinha, em Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. As vítimas estavam saindo do campo quando o suspeito efetuou vários disparos. O condutor da moto é cunhado do garoto. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital e já receberam alta.