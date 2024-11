Homem é assassinado após sair de bar em São Bernardo do Campo; polícia investiga o caso

Um homem foi assassinado a tiros em São Bernardo do Campo, ABC paulista. A vítima havia saído de um bar onde jogou sinuca com amigos e estava a caminho de casa quando foi baleada pelo garupa da moto. O homem disparou várias vezes contra ele antes da dupla fugir na direção oposta. Pessoas presentes no bar presenciaram os tiros e viram a fuga dos suspeitos.