Homem envolvido em morte de delator do PCC tem ligação suspeita com ONG

O Ministério Público de São Paulo denunciou 12 indivíduos por ligação ao PCC, incluindo líderes da ONG Pacto Social e Carcerário. A investigação descobriu vínculos da ONG com a morte do delator Vinícius Gritzbach no Aeroporto de Guarulhos, em 8 de novembro de 2024. Documentos apontam Kauê do Amaral Coelho como parte do alto escalão da facção. As operações da ONG foram suspensas judicialmente e a presidente e vice-presidente foram detidos.