Homem invade estúdio de tatuagem, baleia tatuador e mata cliente em Taboão da Serra

Um homem armado invadiu um estúdio de tatuagem em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e disparou contra duas pessoas. O ataque foi registrado por câmeras de segurança. Um dos baleados foi o tatuador Marco; ele está com estado de saúde estável. A outra vítima fatal é Gabriel Matos Santana, primo do tatuador, que morreu no local. O dono do estabelecimento descreveu o momento como um "susto", alegando que os disparos foram repentinos. Um suspeito foi preso horas após a ocorrência e segue detido para investigação pela Polícia Civil.



