Idoso foge de casa de repouso e está desaparecido há dois meses em São Paulo

Josenaldo, um idoso de 67 anos com demência, fugiu de uma casa de repouso na zona norte de São Paulo. A família acusa a instituição de negligência, afirmando que ele planejou a fuga durante um momento de distração dos funcionários. A administração do local alega não ter recebido informações sobre o histórico do paciente, incluindo seu passado em uma clínica de reabilitação. Josenaldo está desaparecido há dois meses, e as buscas continuam pela polícia e pela família.