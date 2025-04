Imagens flagram sequestro de empresário em Tatuí (SP)

Imagens mostram o sequestro de um empresário em rua de Tatuí, na madrugada de sábado (7). A mulher do homem também foi levada em outra ação, não capturada por câmeras. Os criminosos usavam falsos uniformes da Polícia Federal e tentaram realizar transferências bancárias, mas não conseguiram. As vítimas foram liberadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!