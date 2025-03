Incêndio atinge espaço para eventos na Mooca, na zona leste de São Paulo

Um incêndio atinge um espaço para eventos no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo . O fogo começou por volta das 3h desta sexta-feira (14) e cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combatê-lo. O local é utilizado para eventos, alocação de estúdios e possui uma arena de games. Não há registros de feridos até o momento. A Defesa Civil realizará uma vistoria após o controle das chamas para avaliar possíveis danos estruturais.



