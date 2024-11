Um incêndio atingiu um prédio comercial na região do Brás, em São Paulo. O Corpo de Bombeiros enviou 16 viaturas e cerca de 60 profissionais para combater as chamas. Não houve feridos e a causa do incêndio será investigada pela perícia. A Defesa Civil também foi acionada para avaliar o risco de desabamento da estrutura afetada.