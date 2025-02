Incêndio atinge prédio comercial no centro de São Paulo

Um incêndio atingiu um prédio comercial no bairro da Sé, no centro de São paulo, na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, o fogo teve início em uma lavanderia que também servia de moradia para o proprietário do estabelecimento. O idoso acordou com o incêndio, conseguiu sair e não teve ferimentos. Contudo, as chamas se alastraram e atingiram um mercado que fica ao lado do estabelecimento comercial e um salão de beleza.