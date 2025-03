Jogador do Bragantino em estado gravíssimo é filho de ex-atacante do Corinthians e da seleção

Internado em estado gravíssimo do Hospital Municipal de Americana, o atacante Pedro Severino, de 19 anos, e que atualmente joga no Bragantino é filho do ex-atacante Lucas Severino que passou por equipes como Athletico-PR, Corinthians e defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2000, na Austrália. A unidade de saúde abriu procedimento para decretar a norte cerebral do atleta, que se envolveu em acidente de carro na madrugada de terça-feira, na Rodovia Anhanguera.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!